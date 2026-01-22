Более 17 тысяч мошеннических сайтов заблокировали в Алматы

За прошлый год в городе зарегистрировано свыше 2,5 тысячи таких преступлений, благодаря принятым мерам гражданам уже возвращено около 700 млн тенге.

— Ситуация находится на постоянном контроле и в целом остается стабильной. В числе наиболее распространенных схем — звонки от лжесотрудников банков и служб безопасности, фейковые сайты и интернет-магазины, обман при онлайн-сделках, а также вовлечение граждан в мошеннические схемы под видом «работы» или «инвестиций», — сообщил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Еркебулан Койшыбаев.

Для противодействия таким преступлениям используется информационная система «Кибернадзор», с помощью которой уже заблокировано более 17,6 тысячи сайтов и ссылок, включая ресурсы с деструктивным контентом.

— Интернет-мошенничество — это не только работа полиции, но и вопрос личной бдительности. Нельзя сообщать коды, пароли и данные банковских карт, и переходить по сомнительным ссылкам. При малейших сомнениях необходимо сразу обращаться в полицию и банк, — отметил Еркебулан Койшыбаев.

По его словам, масштабная профилактическая работа проводится с участием городского акимата, общественных организаций, банков и образовательных учреждений, охватывающая все возрастные группы населения.

Напомним, в 2025 году в Алматинской области удалось своевременно заблокировать 39 млн тенге на подозрительных счетах, из этой суммы 18 млн тенге были возвращены пострадавшим гражданам.