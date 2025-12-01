Более 1600 требований для бизнеса отменены в Узбекистане

Как сообщает пресс-служба правительства Узбекистана, постановление охватывает свыше 1 600 требований, связанных с получением сертификатов соответствия продукции по 1 568 товарным позициям, находящимся под контролем ветеринарной службы. Кроме того, были упразднены избыточные ограничения на предоставление туристических услуг для индивидуальных предпринимателей.

Также отменены ограничения на стоимость ввозимых товаров для индивидуальных предпринимателей, ранее установленная на уровне 5000 долларов. Упрощены правила аренды жилья туристам на срок до 30 дней, а также требования к производству деревянной мебели.

Эти изменения призваны уменьшить бюрократическую нагрузку и сэкономить время и ресурсы предпринимателей при работе с административными органами.

Теперь в Единый электронный реестр обязательных требований для бизнеса внесено более 36 тысяч позиций.

Ранее сообщалось, что покупка жилья и автомобилей в Узбекистане перейдет в безналичную форму.