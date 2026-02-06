РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:12, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Более 1600 работников госорганов РК наказали за нарушения в оказании услуг

    Органы государственного контроля рассмотрели 2737 жалоб на качество госуслуг и выявили более 478 тыс. нарушений за прошлый год, в результате чего 1 636 сотрудников, включая 447 руководителей, привлекли к дисциплинарной ответственности, передает агентство Kazinform.

    госуслуги, адгс
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Как сообщили в Агентстве РК по делам государственной службы, населению Казахстана оказали 292,5 млн государственных услуг, из которых 94% предоставили в электронном формате. Наиболее часто граждане жаловались на действия сотрудников местных органов и государственной корпорации, а также на нарушения при оказании услуг в сфере земельных отношений.

    По обращениям провели 481 внеплановую проверку и восстановили права 233 услугополучателей. В течение года органы провели 4 316 контрольных мероприятий: плановые — 291, внеплановые — 489, наблюдение — 2 062, по запросу — 1 474.

    Органы внесли 720 представлений и дали 2 164 рекомендации и указания по устранению нарушений законодательства, из которых 2 026 уже исполнили, а 138 — находятся на исполнении.

    В результате органы восстановили права 12 340 услугополучателей: плановые проверки — 4 712, внеплановые — 233, без проверок — 7 395.

    При оказании госуслуг выявили 478 443 нарушения, из них 130 751 в центральных госорганах и 347 692 в местных органах. 147 105 случаев (30,7%) связаны с несоблюдением сроков оказания услуг.

    За нарушения сроков, порядка выдачи разрешений и необоснованные отказы составили 917 административных протоколов. В результате к административной ответственности привлекли 442 должностных лица: 375 — местные органы, 67 — центральные.

    В доход государства в виде штрафов взыскали 49,5 млн тенге.

    Ранее стало известно, о новых госуслугах в сфере земельных отношений, которые запустили на eGov.kz.

    Теги:
    Казахстанцы Сфера услуг Общество АДГС Жалобы
    Дамира Кеңесбай
    Автор
