Более 160 семей получат квартиры в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В городе Абай Карагандинской области идёт активная работа по благоустройству дворовых территорий. Устанавливаются современные детские и спортивные площадки, а также строится жильё, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки по Абайскому району ознакомился не только с работами по благоустройству, но и посетил крестьянские хозяйства.

Глава региона побывал в одном из дворов, где находятся несколько домов. Территорию недавно привели в порядок. Несколько лет жители ждали этих изменений. Местные власти не только установили детские площадки, но и расширили проезжаю часть, заасфальтировали дороги, сделали из брусчатки пешеходные дорожки.

«В этом году в городе благоустроено 6 дворов. До 2025-го мы будем благоустраивать в год 5–6 дворов. Также в этом году мы отремонтировали более 8 км дорог. Асфальт положили на четырёх больших улицах, отсыпали дороги на 10 улицах частного сектора», – рассказал аким города Абая Медеу Ахметов.

Аким области, в свою очередь, поручил увеличить охват дворов благоустройством.

«Не так много дворов вам осталось привести в порядок. Доведите долю ежегодно благоустраиваемых территорий до 10», – сказал Женис Касымбек.

Также глава области по просьбе местных жителей поручил начать ремонт одного из домов по Программе модернизации ЖКХ. Люди хотят участвовать в ней, чтобы отремонтировать крышу.

Осмотрел аким и строительные площадки Абая. На проспекте Победы за счёт частных инвестиций возводится 5-этажный жилой дом. Застройщик планирует сдать 45 квартир в 2022 году.

Всего же в этом году ключи от квартир получат 168 семей района. 18 из них уже живут в своём жилье в Топаре.

Женис Касымбек ознакомился и с ходом уборочной кампании в районе. Побывал в Коксунском сельском округе – в ТОО «Астра-Агро LTD» и крестьянском хозяйстве «Шанс».

ТОО «Астра-Агро LTD» – единственная компания в Казахстане, имеющая статус оригинатора семян картофеля. В этом году аграрии отправили около 2 тысяч тонн элитных семян на экспорт.

По словам акима Абайского района Бауржана Асанова, в этом году уборочная площадь зерновых составляет 40 тысяч гектаров, картофеля – 5 902 гектара, овощей – 1 001 гектар.

«Абайский район в объёме Карагандинской области производит 52,5% картофеля и 61,9% овощей. В уборочной кампании задействовано 108 зерноуборочных комбайнов. В уборке картофеля участвуют 20 комбайнов и 25 копалок», – отметил он.

Сельхозтоваропроизводителям выделено 2 500 тонн удешевлённого дизельного топлива.

Для хранения урожая в районе есть 44 плодоовощехранилища и 24 зернохранилища.

В Абайском районе реализуются семь инвестиционных проектов. Так, компания «Астра-Агро LTD» строит молочно-товарную ферму на 500 голов. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Планируется создать 30 рабочих мест.

Крестьянское хозяйство «Шанс» тоже строит молочно-товарную ферму на 400 голов. За счёт инвестиций здесь возведён комбикормовый завод и появилась зерноочистительная машина Petkus.

В завершение поездки Женис Касымбек дал поручение удержать высокий темп при сборе урожая и контролировать качество строительных работ.