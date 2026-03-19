Более 160 млн тенге похищено при строительстве инженерных сетей в Кокшетау

В 2020 году между ГУ «Отдел строительства г. Кокшетау» и подрядными организациями ТОО «TAU PROJEKT» и ТОО «СЭМ-СтройЭнергоМонтаж» были заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ и осуществление надзора в рамках утвержденной проектно-сметной документации

Однако бенефициар подрядных ТОО организовал завышение объемов работ: в приемочные документы вносились недостоверные сведения о невыполненных либо частично выполненных работах.

Таким образом, несмотря на документальное подтверждение, фактически не выполнены работы по устройству основания водоотводной системы, арычных блоков, поставке и монтажу канализационно-насосной станции

В свою очередь руководитель отдела строительства, достоверно зная о несоответствии фактических объемов работ проектным решениям, обеспечил подписание фиктивных актов и не принял мер по приостановлению финансирования и расторжению договоров.

На основании подписанных документов подрядной организации перечислены бюджетные средства, которые в последующем с целью легализации перераспределены через подконтрольные предприятия — ТОО «MAZHERUS» и ТОО «Tamila Invest».

В результате ущерб государству превысил 160 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест, включая 10 автомашин, 3 земельных участка и квартиру.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее дело о хищении средств при ремонте дорог в ЗКО было направлено в суд.