Более 16 тысяч казахстанцев согласились стать посмертными донорами органов

Почти 173 тысячи жителей Казахстана уже определились со своей позицией по вопросу посмертного донорства органов, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге в СЦК директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК Айдар Ситказинов отметил, казахстанцы все чаще фиксируют свою позицию по вопросу посмертного донорства.

— Сегодня граждане имеют возможность самостоятельно определить свое отношение к посмертному донорству –дать согласие либо оформить отказ. Для этого достаточно зарегистрировать свое волеизъявление через портал eGov.kz, — сообщил он.

Сейчас в системе зарегистрировано 172 283 решения. При этом 16 109 человек выразили согласие стать посмертными донорами, еще 156 174 гражданина указали отказ.

— Вопрос органного донорства требует доверия и информированности общества. Поэтому мы продолжаем проводить разъяснительную работу, взаимодействовать со средствами массовой информации, общественными организациями и религиозными объединениями, — сказал Ситказинов.

О том, может ли согласие на посмертное донорство повлиять на лечение — читайте в материале.