KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Более 16 тысяч казахстанцев согласились стать посмертными донорами органов

    Почти 173 тысячи жителей Казахстана уже определились со своей позицией по вопросу посмертного донорства органов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 16 тысяч казахстанцев согласились стать посмертными донорами органов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    На брифинге в СЦК директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК Айдар Ситказинов отметил, казахстанцы все чаще фиксируют свою позицию по вопросу посмертного донорства.

    — Сегодня граждане имеют возможность самостоятельно определить свое отношение к посмертному донорству –дать согласие либо оформить отказ. Для этого достаточно зарегистрировать свое волеизъявление через портал eGov.kz, — сообщил он.

    Сейчас в системе зарегистрировано 172 283 решения. При этом 16 109 человек выразили согласие стать посмертными донорами, еще 156 174 гражданина указали отказ.

    — Вопрос органного донорства требует доверия и информированности общества. Поэтому мы продолжаем проводить разъяснительную работу, взаимодействовать со средствами массовой информации, общественными организациями и религиозными объединениями, — сказал Ситказинов.

    О том, может ли согласие на посмертное донорство повлиять на лечение — читайте в материале.

    Здравоохранение Донорство Казахстанцы Органное донорство
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор