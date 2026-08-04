Более 1,6 миллиона казахстанцев сдали кровь за последнее десятилетие

Согласно данным центра, за последнее десятилетие среди казахстанцев, принявших участие в сдаче крови, преобладала доля мужчин.

— В период с 2016 по 2026 годы в Казахстане сдали кровь более 1,6 миллиона человек. В этот период 72 процента доноров составили мужчины, а 28 процентов — женщины. По возрастной категории наибольшую часть доноров составляют граждане в возрасте от 31 до 50 лет (48 процентов). Люди этой категории чаще всего соответствуют требованиям, предъявляемым к сдаче крови, — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью центра Алма Демеуова.

А доля граждан в возрасте от 18 до 30 лет составляет 38%. По словам специалиста, этот показатель свидетельствует о том, что у молодежи есть интерес к добровольному донорству.

— Доля граждан старше 51 года составляет 14 процентов. Возможность сдачи крови в этом возрасте оценивается индивидуально в зависимости от общего состояния здоровья человека, — отметила руководитель отдела.

По словам специалиста, при донорстве в центре внимания находится не только безопасность самого гражданина, но и защита здоровья пациента, которому переливается кровь.

Напомним, в Казахстане зарегистрировано более 140 тысяч регулярных доноров крови.