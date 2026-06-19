Более 16 тысяч км: самый длинный в мире беспосадочный рейс запустят в 2027 году

Самый длинный в мире беспосадочный рейс — более 16 000 км и от 19 до 22 часов в пути — свяжет Сидней и Лондон, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.com.

Запуск самого протяженного в мире беспосадочного пассажирского рейса запланирован на октябрь 2027 года.

Австралийский перевозчик также представил первый из специально модернизированных самолетов Airbus A350-1000ULR, которые будут обслуживать это направление. Продолжительность перелета между Сиднеем и Лондоном составит от 19 до 22 часов.

Сейчас самым протяженным регулярным беспосадочным пассажирским рейсом является перелет Singapore Airlines между Сингапуром и Нью‑Йорком: самолет преодолевает 15 349 километров менее чем за 19 часов.

Несколько лет назад Qantas совершил самый продолжительный беспосадочный коммерческий пассажирский рейс в рамках исследования того, как путешествие может повлиять на пилотов, экипаж и пассажиров.