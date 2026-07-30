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    Более 150 жертв: суд оставил в силе приговор по делу финпирамиды «Nazira Gold»

    Кассационный суд по уголовным делам рассмотрел жалобы по делу организатора финансовой пирамиды «Nazira Gold» и оставил ранее вынесенный приговор без изменений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    финансовая пирамида
    Фото: Freepik

    Как отметили в кассационном суде, женщина была осуждена за мошенничество в особо крупном размере, создание и руководство финансовой пирамидой, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.

    По материалам дела, с мая 2024 года по февраль 2025 года под обещания высокой доходности от вложений у граждан были привлечены денежные средства на общую сумму свыше 1,2 млрд теңге.

    — Полученные денежные средства использовались для приобретения дорогостоящих автомобилей, недвижимости и ювелирных изделий. Для сокрытия происхождения имущества оно оформлялось на родственников и других лиц, — сообщили в суде.

    В ходе судебного разбирательства было установлено, что потерпевшими по делу признаны 151 человек. В пользу 76 из них взыскан материальный ущерб, еще за 12 граждан признано право на удовлетворение гражданских исков с последующим определением размера ущерба в рамках отдельного производства.

    По приговору суда в доход государства были конфискованы 392,9 млн теңге наличными, 17,8 кг золотых ювелирных изделий стоимостью 896,3 млн теңге, 186,9 грамма серебряных изделий, а также 52 автомобиля, жилые дома, квартиры и коммерческая недвижимость.

    Осужденной назначили 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом в течение семи лет заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестиций. При этом исполнение наказания отсрочили на один год в связи с наличием на иждивении малолетнего ребенка.

    Сторона защиты в кассационной жалобе просила отменить судебные решения, ссылаясь на неправильную квалификацию действий и чрезмерную суровость наказания. Представители части потерпевших также просили пересмотреть вопрос о конфискации имущества, считая, что оно должно быть направлено на возмещение причиненного ущерба.

    — Кассационный суд пришел к выводу, что вина осужденной подтверждена совокупностью исследованных доказательств, уголовный закон применен правильно, а назначенное наказание соответствует тяжести совершенных преступлений, — говорится в сообщении суда.

    По итогам рассмотрения кассационные жалобы оставлены без удовлетворения, а судебные акты — без изменений.

    Напомним, деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold» пресекли в 2025 году в Шымкенте. Организаторы представляли свою компанию как бизнес в сфере ювелирных изделий, предлагая гражданам вложения с обещанием стабильного дохода. Позже было установлено, что выплаты участникам осуществлялись за счет привлечения новых вкладчиков. 

    Также сообщалось, что восемь участников финпирамиды Sax Invest получили реальные сроки.

    Мошенничество Суды Ущерб Финансовая пирамида
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор