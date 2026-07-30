Более 150 жертв: суд оставил в силе приговор по делу финпирамиды «Nazira Gold»

Кассационный суд по уголовным делам рассмотрел жалобы по делу организатора финансовой пирамиды «Nazira Gold» и оставил ранее вынесенный приговор без изменений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметили в кассационном суде, женщина была осуждена за мошенничество в особо крупном размере, создание и руководство финансовой пирамидой, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.

По материалам дела, с мая 2024 года по февраль 2025 года под обещания высокой доходности от вложений у граждан были привлечены денежные средства на общую сумму свыше 1,2 млрд теңге.

— Полученные денежные средства использовались для приобретения дорогостоящих автомобилей, недвижимости и ювелирных изделий. Для сокрытия происхождения имущества оно оформлялось на родственников и других лиц, — сообщили в суде.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что потерпевшими по делу признаны 151 человек. В пользу 76 из них взыскан материальный ущерб, еще за 12 граждан признано право на удовлетворение гражданских исков с последующим определением размера ущерба в рамках отдельного производства.

По приговору суда в доход государства были конфискованы 392,9 млн теңге наличными, 17,8 кг золотых ювелирных изделий стоимостью 896,3 млн теңге, 186,9 грамма серебряных изделий, а также 52 автомобиля, жилые дома, квартиры и коммерческая недвижимость.

Осужденной назначили 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом в течение семи лет заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестиций. При этом исполнение наказания отсрочили на один год в связи с наличием на иждивении малолетнего ребенка.

Сторона защиты в кассационной жалобе просила отменить судебные решения, ссылаясь на неправильную квалификацию действий и чрезмерную суровость наказания. Представители части потерпевших также просили пересмотреть вопрос о конфискации имущества, считая, что оно должно быть направлено на возмещение причиненного ущерба.

— Кассационный суд пришел к выводу, что вина осужденной подтверждена совокупностью исследованных доказательств, уголовный закон применен правильно, а назначенное наказание соответствует тяжести совершенных преступлений, — говорится в сообщении суда.

По итогам рассмотрения кассационные жалобы оставлены без удовлетворения, а судебные акты — без изменений.

Напомним, деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold» пресекли в 2025 году в Шымкенте. Организаторы представляли свою компанию как бизнес в сфере ювелирных изделий, предлагая гражданам вложения с обещанием стабильного дохода. Позже было установлено, что выплаты участникам осуществлялись за счет привлечения новых вкладчиков.

Также сообщалось, что восемь участников финпирамиды Sax Invest получили реальные сроки.