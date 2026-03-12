Более 150 нарушений среди курьеров и мигрантов выявили за день в Алматы
Полиция Алматы подвела итоги первого дня комплексных оперативно-профилактических мероприятий «Правопорядок», «Безопасный курьер» и «Нелегал». Всего за сутки в мегаполисе зафиксировано 158 правонарушений, передает агентство Kazinform.
Значительная часть нарушений связана с работой курьеров — 73 случая. Среди них: 45 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения, 22 — без страхового полиса, а также 48 фактов эксплуатации мопедов без государственных регистрационных знаков.
Параллельно в рамках операции «Нелегал» полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства. По итогам первого дня выявлено 138 нарушений: 17 иностранных граждан были уличены в незаконном осуществлении трудовой деятельности, ещё 121 нарушил правила пребывания на территории Казахстана. Все 138 иностранцев привлечены к административной ответственности.
Как отметил начальник Управления координации профилактической работы ДП города Жандос Кавлиев, курьерские службы сегодня являются неотъемлемой частью городской жизни, однако с ростом этого сегмента важно обеспечить соблюдение требований безопасности и законодательства.
— Проводимые мероприятия направлены прежде всего на профилактику правонарушений, повышение дисциплины на дорогах и контроль за законностью трудовой деятельности иностранных граждан, — подчеркнул он.
Ранее сообщалось об ужесточении требований к курьерам после инцидента в Алматы.