Более 15 тысяч граждан Узбекистана совершили хадж

Прибытие узбекских паломников в Саудовскую Аравию для совершения хаджа в этом году началось 13 мая и продлилось до 30 мая. Возвращались они из СА в Узбекистан с 12 до 29 июня.

— В целях возвращения паломников в Узбекистан осуществлялись ежедневные прямые рейсы из Международного аэропорта имени Короля Абдулазиза в Джидде в несколько регионов нашей страны. С сожалением следует отметить, что, несмотря на то, что узбекское правительство приняло все необходимые меры обеспечения благополучия узбекских паломников, а также в связи с тем, что в этом году паломничество пришлось на жаркое время года, 4 наших соотечественника, имевшие хронические болезни, скончались, — говорится в сообщении.

Кроме того, во время хаджа погибли 4 гражданина Узбекистана, приехавшие в Саудовскую Аравию незаконным путем, несмотря на предупреждения Управления мусульман. При использовании объездных путей они не смогли воспользоваться медицинским обслуживанием, и, к сожалению, им не была оказана даже первая медицинская помощь.

Более 40 паломников обратились в дипломатические миссии в связи с утерей документов в период совершения хаджа. Им выдаются свидетельства на возвращение в Узбекистан. Генеральное консульство Узбекистана в Джидде продолжает оказывать всю необходимую консульскую и юридическую помощь гражданам Узбекистана, оказавшимся в затруднительном положении в период паломничества.

В конце мая свыше 1,1 млн паломников прибыли в Саудовскую Аравию для участия в хадже.