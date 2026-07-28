Более 1400 водников Казахстана повысят квалификацию в 2026 году

До конца 2026 года курсы повышения квалификации пройдут более 1400 работников водного хозяйства Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Вопросы переподготовки и повышения квалификации специалистов отрасли обсудили на аппаратном совещании под председательством министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова.

В настоящее время сотрудники РГП «Казводхоз» проходят обучение на базе Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства, Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации, а также Казахского национального аграрного исследовательского университета.

Программы охватывают управление водными ресурсами, мелиорацию орошаемых земель, безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений, внедрение водосберегающих технологий, организацию водоподачи, взаимодействие с водопользователями, а также вопросы питьевого водоснабжения и устойчивого развития.

По данным министерства, до конца текущего года РГП «Казводхоз» планирует охватить курсами повышения квалификации 1404 сотрудников.

Кроме того, с начала года 63 специалиста центрального аппарата Министерства водных ресурсов и ирригации, РГП «Казводхоз», Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» и других подведомственных организаций прошли обучение за рубежом, в том числе в Китае, США и Японии.

Зарубежные программы посвящены эксплуатации и обслуживанию ирригационных сооружений, развитию инфраструктуры сельскохозяйственных земель, эффективному управлению водными ресурсами и борьбе с загрязнением водной среды.

— Программы повышения квалификации охватывают специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, а также представителей рабочих специальностей. В этих целях налажено сотрудничество с казахстанскими научными и образовательными организациями в сфере водных ресурсов. Также разрабатываются совместные программы с иностранными партнерами. В ходе курсов водники получают актуальные знания, которые могут применять в ежедневной работе, — отметил директор департамента науки и инноваций Министерства водных ресурсов и ирригации РК Марат Иманалиев.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай откроют колледж для водников.

Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает реализацию мер по модернизации водохозяйственной инфраструктуры Казахстана. Развитие водной инфраструктуры обеспечит создание 975 постоянных рабочих мест в Казахстане.

Также мы рассказывали, что в Казахстане ведется работа по подготовке специалистов для водной отрасли и внедрению современных технологий управления водными ресурсами.