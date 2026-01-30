РУ
    01:05, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Более 1,4 тысячи медработников не хватает в Таджикистане

    В ходе пресс-конференции министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода сообщил, что в стране не хватает более 1,4 тысячи медицинских работников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Ховар

    По словам министра, на начало текущего года в республике работают 22 419 врачей и 64 909 специалистов среднего медицинского персонала.

    — При этом в стране не хватает 1432 медицинских работников. Укомплектованность врачебных ставок составляет 94,3 процента, а среднего медперсонала — 99,7 процента, что на 0,8 процента и 0,1 процента больше по сравнению с показателями прошлого года, — отметил Д. Абдуллозода.

    Он добавил, что в отдаленных регионах существует острая потребность в специалистах в области гинекологии, хирургии, наркологии, фтизиатрии и рентгенологии.

    Ранее сообщалось, что в текущем году Таджикистан запускает подготовку военных врачей.

