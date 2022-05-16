16 Мая 2022 16:21

Более 13 тыс. человек признаны безработными в Алматы с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центр занятости Алматы с начала года обратились 17 261 человек, из которых зарегистрировались в качестве безработных 13 460. Об этом сообщила директор центра Диляра Иманкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга региональной службы коммуникаций отметила, что в этом году был запущен национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы по нескольким направлениям. Одним из них является профессиональное обучение безработных.

«В рамках этого направления запланировано обучить 1002 человека по 25 профессиям, в том числе по запросу работодателей. Также в этом году запущен новый проект, где безработных обучают на рабочем месте. То есть, для работодателя очень удобно обучить того же слесаря или сантехника уже у себя на рабочем месте без оказания услуг учебных центров, колледжей. Обучение начато с 1 мая», - сказала спикер.

Также она добавила, что в этом году планируется выдать 950 грантов в размере 1 225 200 тенге начинающим предпринимателям на новые бизнес-идеи, а также развивать рынок труда через содействие занятости населения.

Ранее на заседании Правительства в Нур-Султане Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил увеличить охват населения краткосрочным обучением.