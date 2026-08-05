Более 1,3 тысячи осужденных уже освобождены по амнистии в Казахстане

В Казахстане в рамках реализации закона об амнистии уже освобождены 1 344 человека. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Нияз Рыспаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, на сегодняшний день в суды направлено около 10 тыс. преставлений, из них около 4400 подготовлено учреждениями уголовно-исполнительной системы и более 6900 — службами пробации.

— На сегодняшний день судами рассмотрено свыше 1000 материалов. В результате из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождены 620 человек. После освобождения в отношении данных граждан будет установлен административный надзор. Еще 724 гражданина, состоящих на учете службы пробации, также освобождены от дальнейшего отбывания наказания. Кроме того, более 730 осужденным сокращены сроки наказания, — сообщил Нияз Рыспаев на брифинге в МВД.

Спикер подчеркнул, что уголовная амнистия не применяется автоматически, в отношении каждого человека проводится правовая оценка, окончательное решение принимается только судом.

Он также отметил, что одним из ключевых направлений работы является подготовка осужденных к освобождению.

— Мы понимаем, что после выхода человеку необходима поддержка, поэтому совместно с местными исполнительными органами принимаются меры по трудоустройству, восстановлению документов, оказанию социальной и правовой помощи. Лицам, состоящим на учете служб пробации, обеспечивается необходимое сопровождение и контроль за исполнение возложенных судом обязанностей, — добавил Нияз Рыспаев.

Напомним, 1 июля Глава государства подписал Закон РК «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК».

Ранее сообщалось, что менее чем за месяц от исполнения административных взысканий освобождены 681,7 тысячи граждан по 1,3 млн дел со штрафами на общую сумму 22,8 млрд теңге.