Более 1,3 тысячи автомобилей с превышением выбросов выявили в Алматы

В Алматы продолжается контроль выбросов автотранспорта, как одного из основных источников загрязнения атмосферного воздуха города, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала 2026 года проверено 5 496 автомобилей. Превышение установленных нормативов содержания вредных веществ в выхлопных газах выявлено у 1 301 транспортного средства, или почти у каждого четвертого проверенного автомобиля.

По выявленным фактам нарушений составлены административные протоколы.

Фото: акимат Алматы

В Eco Almaty сообщили, что контроль выбросов автотранспорта в Алматы проводится на регулярной основе в рамках правил охраны атмосферного воздуха города и направлен на выявление автомобилей, не соответствующих установленным экологическим нормативам.

Фото: акимат Алматы

Ранее заместитель акима Алмасхан Сматлаев сообщал, что в 2024 году в мегаполисе было зафиксировано 189 тысяч тонн загрязняющих веществ, из которых 112 тысяч тонн, или около 60%, приходится на автотранспорт.

Фото: акимат Алматы

Напомним, в конце 2025 года в городе были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха.

Фото: акимат Алматы

В Алматы реализуется проект по созданию зон с низким уровнем выбросов (Low Emission Zones, LEZ), направленный на снижение загрязнения атмосферного воздуха. В перспективе для автомобилей, не соответствующих установленным экологическим требованиям, въезд в такие зоны может стать платным либо ограниченным.

С 28 апреля 2026 года в Алматы запустили технический пилотный проект зоны с низким уровнем выбросов (LEZ).