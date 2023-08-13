Более 13 млрд тенге выделят на сферу образования в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Алматы запланировано проведение текущего ремонта в 13 дошкольных организациях, пяти школах и трех колледжах. На это выделяется 910,7 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления финансов Алматы Канат Сухамбеков недавно в ходе сессии маслихата сообщил, что после уточненного бюджета на сферу образования в целом планируется выделить 13,6 млрд тенге.

«По поручению Главы государства с сентября текущего года с местного бюджета предусмотрены средства в сумме 462,5 миллионов тенге на обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного возраста из социально уязвимых семей. На начало работ по строительству и реконструкции четырех школ (№174, №195, №155, №189) запланировано 700 миллионов тенге», - отметил он.

Кроме того, в рамках подготовки учебных заведений к отопительному сезону выделяется 909,1 миллион тенге для текущего ремонта систем отопления в 14-ти школах и 15-ти колледжах. Также планируется сейсмоусиление двух школ в Алмалинском и Бостандыкском районах. На это будет выделено 150 миллионов тенге.

На разработку проектно-сметной документации по девяти социальным объектам - двух школ, пять детсадов, одного центра развития и творчества и одного общежития к колледжу, предусмотрено 374,6 миллионов тенге.

Весной этого года заместитель акима Алматы Аскар Амрин в ходе презентации нового генерального плана сообщил, что в городе существует дефицит 19,5 тысяч ученических мест в школах, 41,5 тысяч мест в детских садах. По прогнозам, темпы прироста школьников будут сохраняться на уровне 12-14 тысяч детей ежегодно до 2030 года.

«Для сокращения дефицита ученических мест генеральным планом предусмотрено строительство 188 новых школ и 12 пристроек на 231,9 тысяч учеников к 2040 году. Это позволит обеспечить шаговую доступность к объектам образования и покрыть потребность города в ученических местах», - говорил ранее замакима.

В программе развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года, которая была принята в сентябре прошлого года, также особое внимание уделяется развитию сферы образования. В стратегическом документе говорится, что для снижения дефицита мест необходимо вводить как минимум шесть новых школ ежегодно. При этом, чтобы обеспечить снижение нагрузки до 25 учеников на класс, планируется до 2025 года строительство 71 школ и пристроек на 46,3 тысячи мест.

«Строительство школ и пристроек позволит снизить дефицит на 68%. Строительство данных объектов будет реализовано согласно Национальному проекту «Комфортная школа», который предусматривает единый стандарт строительства с применением современных строительных и отделочных материалов, в том числе полный набор современного учебного оборудования и мебели», - говорится в документе.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в прошлогоднем Послании народу отдельно остановился на развитии сферы образования. Глава государства отметил, что каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития.

«До 2025 года мы создадим 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ. Данная мера также значительно нивелирует разницу между качеством образовательной инфраструктуры в городах и селах. В целом, строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач Правительства и акимов», - говорил тогда Президент.

Осенью прошлого года Правительство РК одобрило национальный проект «Комфортная школа».