Более 120 тыс. студентов приехали в Алматы на учебу из других регионов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы базируются 36 вузов, в которых обучаются более 182 тыс. студентов. При этом, по предварительным данным, свыше 120 тыс. приехали на учебу из других регионов, что на 8 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил руководитель управление молодежной политики города Каиржан Мендигалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для размещения иногородних студентов вузы располагают 95 общежитиями с общим фондом в 31 тыс. койко-мест. Дефицит в общежитиях составляет 32 тыс. койко-мест. Управление молодежной политики неоднократно уведомляло вузы о необходимости активизации работы по поиску дополнительных возможностей расселения студентов. С июля по август мы провели переговоры с 336 гостиницами, хостелами и частными общежитиями для выделения мест для студентов по льготной цене. Контакты всех партнеров были предоставлены вузам для переговоров, к середине августа была достигнута договоренность уже на 1045 мест. А сегодня в гостиницы, хостелы и частные общежития заселились 7213 иногородних студентов», - сказал Каиржан Мендигалиев.

Он также напомнил, что с 11 по 16 августа управлением совместно с депутатами маслихата, членами общественного совета, представителями НПО и СМИ организован мониторинг общежитий города на предмет готовности к новому учебному году.

«Мы проверяли учебные корпуса на проведение ремонта, соблюдение санитарных норм и норм безопасности, проверяли общежития. В итоге охватили все 95 общежитий, 36 университетов. По итогам мониторинга были выявлены различные нарушения в 20 общежитиях. В основном это правила безопасности, отсутствовали решетки на окнах, видеокамеры, тревожные кнопки, были нарушения санитарных норм. Всем вузам были даны рекомендации», - заявил он.

Каиржан Мендигалиев добавил, что в конце августа аким Алматы Ерболат Досаев совместно с министром науки и высшего образования Саясатом Нурбеком провел совещание с ректорами вузов южной столицы по подготовке учебных заведений к новому учебному году. По его итогам управлению молодежной политики было поручено организовать повторный мониторинг общежитий после 5 сентября.

Чиновник опроверг информацию о том, что студенты алматинских вузов, не получившие места в общежитиях, ночуют на вокзалах и в метро.