Более 120 стран в мире потребляют произведенную в Казахстане продукцию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 120 стран в мире потребляют продукцию, произведенную в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Первая казахстанская программа индустриализации, стартовавшая как антикризисная мера, впоследствии стала эффективным инструментом последовательного развития обрабатывающей промышленности и перехода традиционных для казахстанской экономики сырьевых производств на более высокие переделы.
За 10 лет индустриализации обеспечен опережающий рост промышленного производства и значительно улучшены основные таргетированные показатели.
В рамках программы индустриализации запущено 1250 проектов. Создано порядка 195 тыс. рабочих мест, из них 120 тыс. - постоянных, 75 тыс. - временных.
Налажен выпуск более 500 видов ранее не производимых в Казахстане товаров. Доля обрабатывающего сектора в структуре промышленности увеличилась с 32% в 2009 году до 38% в 2018 году.
Производство выросло в реальном выражении на 42,3%. Наибольший вклад в прирост оказали металлургическая промышленность (42%), производство продуктов питания (13,7%), машиностроение (10,7%) и производство стройматериалов (10%).
В экономику было привлечено более 32 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций.
Изменилась структура обрабатывающей промышленности: добавились новые направления – автопром, крупное железнодорожное машиностроение, нефтегазовое машиностроение, производство сложных удобрений.
С запуском завода по производству титановых слитков и сплавов начато производство ранее не выпускаемой продукции. Доля казахстанского титана на мировом рынке составила 11%, в авиакосмической отрасли – 17%.
Объемы производства в машиностроительной отрасли увеличились в 3,8 раза.
На 20 производственных площадках 11 фармацевтических предприятий внедрены международные стандарты GMP.
Отрасль производства строительных материалов полностью преодолела импортозависимость по базовым крупнотоннажным материалам.
За годы индустриализации увеличено производство и сформированы статьи несырьевого экспорта по 70 товарам, экспорт по которым превышает 1 млн долларовСША.
Сегодня более 120 стран в мире потребляют продукцию, произведенную в Казахстане.
- О новых компетенциях Антикоррупционной службы рассказал Алик Шпекбаев
- Больше половины казахстанцев отмечают снижение уровня коррупции - Алик Шпекбаев
- Казахстан выстроил последовательную антикоррупционную политику - Крымбек Кушербаев
- Юбилейные награды к 25-летию образования маслихатов РК вручили в Туркестане
- Лжесотрудница ЦОНа вымогала деньги у павлодарки
- Награды за помощь в борьбе с коррупцией вручили активистам в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана