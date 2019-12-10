Более 120 стран в мире потребляют произведенную в Казахстане продукцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 120 стран в мире потребляют продукцию, произведенную в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Первая казахстанская программа индустриализации, стартовавшая как антикризисная мера, впоследствии стала эффективным инструментом последовательного развития обрабатывающей промышленности и перехода традиционных для казахстанской экономики сырьевых производств на более высокие переделы.

За 10 лет индустриализации обеспечен опережающий рост промышленного производства и значительно улучшены основные таргетированные показатели.

В рамках программы индустриализации запущено 1250 проектов. Создано порядка 195 тыс. рабочих мест, из них 120 тыс. - постоянных, 75 тыс. - временных.

Налажен выпуск более 500 видов ранее не производимых в Казахстане товаров. Доля обрабатывающего сектора в структуре промышленности увеличилась с 32% в 2009 году до 38% в 2018 году.

Производство выросло в реальном выражении на 42,3%. Наибольший вклад в прирост оказали металлургическая промышленность (42%), производство продуктов питания (13,7%), машиностроение (10,7%) и производство стройматериалов (10%).

В экономику было привлечено более 32 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций.

Изменилась структура обрабатывающей промышленности: добавились новые направления – автопром, крупное железнодорожное машиностроение, нефтегазовое машиностроение, производство сложных удобрений.

С запуском завода по производству титановых слитков и сплавов начато производство ранее не выпускаемой продукции. Доля казахстанского титана на мировом рынке составила 11%, в авиакосмической отрасли – 17%.

Объемы производства в машиностроительной отрасли увеличились в 3,8 раза.

На 20 производственных площадках 11 фармацевтических предприятий внедрены международные стандарты GMP.

Отрасль производства строительных материалов полностью преодолела импортозависимость по базовым крупнотоннажным материалам.

За годы индустриализации увеличено производство и сформированы статьи несырьевого экспорта по 70 товарам, экспорт по которым превышает 1 млн долларовСША.

Сегодня более 120 стран в мире потребляют продукцию, произведенную в Казахстане.