Более 120 полицейских наградили в преддверии 80-летия Победы в Караганде

В департаменте полиции Карагандинской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы и Дню защитника Отечества. Праздник, посвященный мужеству и героизму защитников Отечества, объединил ветеранов, учеников профильного класса «Жас сақшы» и личный состав департамента.

Фото: департамент полиции Карагандинской области

— День Победы — это день вечной памяти и глубокого уважения. 80 лет назад наши деды и прадеды, не щадя себя, отстояли свободу Родины и подарили нам мирное небо. Мы бесконечно благодарны ветеранам за их подвиг и самоотверженность. Сегодня вы, сотрудники полиции, достойно продолжаете их дело, обеспечивая правопорядок и безопасность граждан. Это высокая честь и большая ответственность, — подчеркнул начальник департамента Негмет Исмагулов.

Фото: департамент полиции Карагандинской области

В рамках мероприятия были вручены благодарственные письма и почетные грамоты от имени акима области, Министерства внутренних дел и руководства департамента. По приказу министра внутренних дел 10 сотрудников получили внеочередные специальные звания, 5 полицейских удостоены нагрудных знаков «Ішкі істер органдарының үздігі», 9 — почетных грамот МВД, 15 — благодарственных писем. По линии департамента грамотами были награждены 35 сотрудников и 46 — благодарственными письмами. Еще 10 сотрудников получили благодарности от акима области.

Особое внимание было уделено ученикам класса «Жас сақшы», которым вручили памятные подарки от имени начальника департамента.

Фото: департамент полиции Карагандинской области

Среди удостоенных внеочередного звания — старший инспектор по особым поручениям управления воспитательной и кадровой политики Куаныш Медеубаев. По приказу министра внутренних дел ему присвоено звание подполковника полиции. Куаныш Медеубаев — известный поэт в погонах, недавно принят в Союз писателей Казахстана. Его сборники «Жан Арым» и «Қара жәшік» хорошо известны не только среди сотрудников полиции, но и среди широкой аудитории любителей поэзии. Некоторые его произведения переведены на азербайджанский, турецкий и испанский языки.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным артистами концертного объединения имени Кали Байжанова и сотрудниками полиции. Со сцены звучали песни военных лет, которые вызвали живой отклик в сердцах зрителей.

Фото: департамент полиции Карагандинской области

Ранее Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, а также вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.