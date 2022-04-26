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Более 120 населенных пунктов газифицированы в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Апреля 2022, 09:08
Более 120 населенных пунктов газифицированы в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Населенные пункты близ Алматы полностью газифицируют. Об этом сообщил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области Айбек Нуржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айбек Нуржанов отметил, что в рамках дорожной карты ведется поэтапный перевод жилых массивов, социальных, производственных и иных объектов на газовое топливо в Енбекшиказахском, Жамбылском, Карасайском, Талгарском и Илийском районах.

«Из 188 населенных пунктов пригородных районов города газифицировано 122, это 65%. Мы должны газифицировать 235,9 тыс. частных домов. Из них подключено к газу 153,9 тыс.», - сказал спикер в ходе брифинга.

По его словам, в этом году начнется строительство газораспределительных сетей в селе Еламан Талгарского района. На реализацию проекта из республиканского бюджета выделено 147 млн тенге.

Также к газу подключат поселки Кайнар и Коктал, расположенные в Талгарском районе. На сегодня разработана проектно-сметная документация. Для реализации проекта подана бюджетная заявка в Министерство энергетики на общую сумму 274,1 млн тенге.

Замруководителя управления энергетики и ЖКХ добавил, что также разрабатывается проектно-сметные документации по строительству газораспределительных сетей в 14 населенных пунктах, прилегающих к городу Алматы.

В пресс-службе управления уточнили, что к газу подключат села Нура, Остемир, Туганбай, Даулет, Тонкерис, Кызылту, Киши Байсерке, Архабай Талгарского района, с. Талдыбулак, Сатай, Каракемер Енбекшиказахского района, с. Кыдырбекулы Жамбылского района, сел Жанаарна, Енбек Илийского района. Строительно-монтажные работы планируются на 2023-2024 годы.

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