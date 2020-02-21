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Более 12 заброшенных зданий опечатали в Алматы после изнасилования школьницы в Таразе

21 Февраля 2020 17:17
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Более 12 заброшенных зданий опечатали в Алматы после изнасилования школьницы в Таразе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в Жетысуском районе закрыли и опечатали все заброшенные здания после изнасилования 12-летней ученицы на территории школы в Таразе. Об этом на заседании общественного совета рассказал аким района Максат Кикимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«После того случая в Таразе, мы незамедлительно обошли все заброшенные здания вокруг школы, мы выявили более 12 таких зданий, где насильник может запросто совершить какие-то преступления в отношении школьников. Мы все входы в эти здания закрыли, опечатали, чтобы туда невозможно было зайти и завести кого-то. Эти здания частные», - сказал аким района.

Напомним, 15 ноября 2019 года на пульт 102 управления полиции города Тараза из службы скорой медицинской помощи поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней девочки. Досудебное расследование проходило по ч. 4 ст. 120 и ч. 4 ст. 121 УК РК.

По горячим следам был установлен и задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления.

Трагический случай произошел в школьном туалете. Установить насильника помогли видеокамеры, находящиеся на территории учебного заведения.

24 января этого года 38-летний житель Тараза, не женатый и ранее судимый за подобное же преступление, признан виновным по статьям 121, ч. 4 УК РК «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и 120, ч. 4 «Изнасилование в отношении несовершеннолетней». Путем сложения наказания суд вынес приговор - 25 лет лишения свободы и процедура химической кастрации.

Фото: newsvl.ru


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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Другие государственные органы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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