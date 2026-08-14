Более 12 тысяч человек умерли в Германии из-за последствий жары

В Германии в 2026 году жара стала причиной около 12 500 преждевременных смертей, передает агентство Kazinform.

Согласно отчету Института имени Роберта Коха (RKI), сильная жара особенно опасна для пожилых людей. Большинство жертв — люди в возрасте 85 лет и старше. Почти 6 300 смертей, связанных с жарой, пришлось именно на эту возрастную группу.

Из примерно 12 500 смертей, связанных с жарой, около 9 600 приходится на особенно жаркую 26-ю неделю в конце июня.

Наиболее тяжелой в 2026 году оказалась вторая половина июня, когда во многих регионах Германии температура достигала +40℃.

В среднем по стране показатель составляет 15 летальных исходов на 100 тысяч жителей.

Июнь и июль 2026 года побили рекорды температур в Западной Европе, когда средняя температура достигла 21,62°С.