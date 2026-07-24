Более 1100 бутылок нелегального алкоголя изъяли за два дня в Алматинской области

Прокуратура Алматинской области усилила борьбу с незаконной продажей алкоголя. За два дня рейдов выявлены десятки нарушений, изъято свыше 1100 бутылок продукции и привлечены к ответственности нарушители, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, анализ криминогенной ситуации показал, что каждое третье преступление против личности совершается в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим усилены профилактические и контрольные мероприятия.

Прокуратура Алматинской области совместно с органами полиции и государственных доходов продолжает системную работу по пресечению незаконной реализации алкогольной продукции.

Только за два выходных дня — 10 и 11 июля в ходе рейдовых мероприятий, организованных по инициативе прокуратуры области:

— выявлено 7 фактов нарушений законодательства при реализации алкогольной продукции;

— пресечено 3 факта незаконной реализации алкогольной продукции в зонах отдыха на побережье города Конаев (виновные лица привлечены к административной ответственности);

— из незаконного оборота изъято свыше 1100 бутылок алкогольной продукции;

— выявлен 51 факт распития алкогольных напитков в общественных местах;

— пресечено 6 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

— 3 торговых объекта лишены лицензии на реализацию алкогольной продукции.

— Всего с начала года проведено 60 рейдовых мероприятий, по итогам которых к административной ответственности привлечено 240 торговых объектов, из них 14 лишены лицензии на реализацию алкогольной продукции. Прокуратура области напоминает, что незаконная реализация алкогольной продукции влечет административную ответственность, включая наложение значительных штрафов, конфискацию алкогольной продукции, а также лишение лицензии, — отметили в прокуратуре.

Напомним, в Казахстане зарегистрировали 80 преступлений, связанных с торговлей людьми. Ранее сообщалось, что супермаркет в Жамбылской области лишили лицензии и оштрафовали на 3 млн теңге.