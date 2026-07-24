80 преступлений, связанных с торговлей людьми, зарегистрировали в Казахстане

С начала 2026 года органы внутренних дел Казахстана зарегистрировали 80 преступлений, связанных с торговлей людьми, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам начальника третьего управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Самата Кусетова, правоохранительные органы проводят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению всех форм торговли людьми — от принудительного труда до сексуальной эксплуатации и других видов преступлений.

Кроме того, МВД пресекло деятельность двух организованных групп, занимавшихся торговлей людьми.

— Одно из расследований начато в Алматы в отношении ОПГ, которая занималась криминальной эксплуатацией граждан. Участники группы находили лиц без определенного места жительства, оформляли на них положительную кредитную историю, после чего использовали их для приобретения дорогостоящих автомобилей с целью дальнейшего сбыта. На сегодня основные организаторы задержаны. Расследование продолжается, — сообщил Самат Кусетов на площадке СЦК.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из стран «Золотого треугольника» вывезли 40 казахстанцев.