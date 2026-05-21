Более 40 казахстанцев вывезли из стран «Золотого треугольника» в 2025 году

В Казахстане фиксируются случаи, когда граждане страны становятся жертвами торговли людьми за рубежом. Чаще всего речь идет о странах Ближнего Востока и так называемого «Золотого треугольника» — Бирме и Вьетнаме, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом в кулуарах круглого стола на тему «Закон о торговле людьми и правоприменительная практика» сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Станислав Василенко.

По словам дипломата, в прошлом году при содействии казахстанских консульских служб из стран «Золотого треугольника» удалось вернуть более 40 человек.

— На сегодняшний день торговля людьми и торговля органами — одна из самых прибыльных незаконных деятельностей. Раньше говорили о торговле наркотиками и оружием, но сейчас торговля людьми выходит на первый план. У нас есть случаи, когда казахстанские граждане попадают в рабство. В основном это страны Ближнего Востока и «Золотого треугольника» — Бирма, Вьетнам, — заявил Василенко.

Он отметил, что часть пострадавших оказывались в скам-центрах, а некоторые женщины подвергались сексуальной эксплуатации.

— Были девушки, которых заставляли торговать своим телом. В том числе были случаи работы в скам-центрах, — сказал представитель МИД.

По его словам, помощь гражданам оказывали как сотрудники посольств и консульств Казахстана, так и сами пострадавшие, которым удавалось выйти на связь.

Станислав Василенко также призвал казахстанцев быть осторожнее при поиске работы за границей и не доверять сомнительным объявлениям о высоком заработке.

— Не ведитесь на объявления о больших деньгах. Все нужно перепроверять. Обращайтесь в том числе в Министерство иностранных дел. Если чувствуете, что с той стороны возможна какая-то мошенническая схема, лучше не вестись на это, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что одной из ключевых проблем остается дальнейшая реабилитация пострадавших после возвращения в Казахстан.

— Нам нужно как можно быстрее завершить процедурные механизмы для того, чтобы этим гражданам Казахстана дать возможность вновь жить нормальной жизнью, — отметил Станислав Василенко.

Он также признал, что реальное число подобных случаев может быть значительно выше официальных данных.

В качестве примера представитель МИД привел недавний инцидент в Ленинградской области России, где произошел конфликт между казахстанцами и местными жителями.

— Наши граждане приехали на заработки, у них забрали паспорта. Благодаря вмешательству нашего генконсульства мы смогли урегулировать этот вопрос, — сообщил он.

