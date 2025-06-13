Более 11 тысяч займов выдано по ипотечным программам в Казахстане

В строительной сфере Казахстана запущена масштабная цифровая трансформация. Одним из основных проектов Министерства промышленности и строительства стала разработка Единой цифровой экосистемы - «единого окна заказчика», которая заменит существующие информационные системы. Новый портал будет интегрирован с платформой egov.kz и обеспечит полный цикл сопровождения строительства - от градостроительного планирования до ввода объектов в эксплуатацию.



В жилищной сфере реализуется ипотечная программа «Наурыз» со ставками 7% для социально уязвимых граждан и 9% для остальных категорий. На 1 июня 2025 года в рамках программы выдано 11 324 займов на сумму 297,5 млрд тенге.



Также продолжается реализация программы «Бақытты отбасы», по которой с 2019 по 2024 год жильем обеспечено более 7 тысяч многодетных семей, а в 2025 году планируется охватить еще более 1 тыс.



Программа «Нұрлы жер» на 2020–2025 г.г. обеспечивает системный подход к развитию ЖКХ: с начала действия капитально отремонтировано свыше 2 тыс. многоквартирных домов, только в 2024 году - 233 объекта. На 2025 год запланирован ремонт еще 363 дома.



Особое внимание уделяется развитию моногородов и сельских территорий. Внедряются программы «Отау», «Асыл мекен» и «Наурыз», предусматривающие льготное жилье, в том числе на вторичном рынке, что особенно важно для малонаселенных регионов.



Также разработан новый «Стандарт комплексной застройки городов», который задает единые правила для проектирования комфортной и устойчивой жилой среды.

Фото: Primeminister.kz

Как сообщлось, годовая эффективная ставка вознаграждения по ипотеке снижена до 20% в Казахстане.