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    09:18, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Более 11 тысяч займов выдано по ипотечным программам в Казахстане

    Более 11 тысяч займов выдано по ипотечным программам с начала года. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

    жилье, квартиры, ипотека, пәтер, тұрғын үй
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В строительной сфере Казахстана запущена масштабная цифровая трансформация. Одним из основных проектов Министерства промышленности и строительства стала разработка Единой цифровой экосистемы - «единого окна заказчика», которая заменит существующие информационные системы. Новый портал будет интегрирован с платформой egov.kz и обеспечит полный цикл сопровождения строительства - от градостроительного планирования до ввода объектов в эксплуатацию.

    В жилищной сфере реализуется ипотечная программа «Наурыз» со ставками 7% для социально уязвимых граждан и 9% для остальных категорий. На 1 июня 2025 года в рамках программы выдано 11 324 займов на сумму 297,5 млрд тенге.

    Также продолжается реализация программы «Бақытты отбасы», по которой с 2019 по 2024 год жильем обеспечено более 7 тысяч многодетных семей, а в 2025 году планируется охватить еще более 1 тыс.

    Программа «Нұрлы жер» на 2020–2025 г.г. обеспечивает системный подход к развитию ЖКХ: с начала действия капитально отремонтировано свыше 2 тыс. многоквартирных домов, только в 2024 году - 233 объекта. На 2025 год запланирован ремонт еще 363 дома.

    Особое внимание уделяется развитию моногородов и сельских территорий. Внедряются программы «Отау», «Асыл мекен» и «Наурыз», предусматривающие льготное жилье, в том числе на вторичном рынке, что особенно важно для малонаселенных регионов.

    Также разработан новый «Стандарт комплексной застройки городов», который задает единые правила для проектирования комфортной и устойчивой жилой среды.

    По ипотечным программам с начала года выдано свыше 11 тыс. займов
    Фото: Primeminister.kz

    Как сообщлось, годовая эффективная ставка вознаграждения по ипотеке снижена до 20% в Казахстане.

    Теги:
    Правительство Ипотека Правительство РК Жилье Строительство Общество
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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