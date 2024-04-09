Более 107 млн тенге выплатили пострадавшим от паводков в Костанайской области

Заместитель акима Костанайской области Арман Абенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о проводимой работе по оказанию помощи пострадавшим от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Начались единовременные социальные выплаты, а также оказывается спонсорская и гуманитарная помощь. На сегодняшний день социальная помощь в размере 50 МРП выплачена 587 семьям на сумму 107,3 млн тенге, — сообщил Арман Абенов.

По его словам, из-за аварийного отключения без электроснабжения остаются 28 населенных пунктов.

— На сегодняшний день опоры находятся в воде, что затрудняет работу по их восстановлению, как только вода уйдет работы будут продолжены, — добавил замакима.

В период паводков по области было ограничено движение на 24 автодорогах, по 9 дорогам движение уже восстановлено, по остальным работы продолжаются.

Специально созданные комиссии продолжают работу по оценке причиненного ущерба. Замакима заверил, что по итогам оценки всем пострадавшим будет полностью возмещен ущерб.