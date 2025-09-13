РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:13, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Более 1000 врачей направлены в села Казахстана

    Вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Муратов рассказал о ситуации с обеспечением медицинскими специалистами сельских населенных пунктов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    врачи
    Фото: НАО ФСМС

    — В рамках исполнения нацпроекта мы обеспечили села специалистами. 1010 специалистов обучены и направлены в сельские населенные пункты, где они уже начали работу, — пояснил он на брифинге в СЦК.

    При этом, по словам вице-министра, полностью закрыть дефицит медработников в селах сразу невозможно.

    — В один день или в один год закрыть этот дефицит сложно. Мы дальше будем эту работу продолжать, — добавил Муратов.

    Точное количество специалистов, которых сейчас не хватает в сельской местности, вице-министр не озвучил, однако проблема остается актуальной. Как признался вице-министр, дефицит сохраняется.

    Как сообщал Минздрав ранее, дефицит врачей в Казахстане сократился на 19%. Медицинские вузы в 2025 году выпустили свыше 11 тысяч специалистов.

    Теги:
    Здравоохранение Село Минздрав РК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают