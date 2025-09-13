Более 1000 врачей направлены в села Казахстана

— В рамках исполнения нацпроекта мы обеспечили села специалистами. 1010 специалистов обучены и направлены в сельские населенные пункты, где они уже начали работу, — пояснил он на брифинге в СЦК.

При этом, по словам вице-министра, полностью закрыть дефицит медработников в селах сразу невозможно.

— В один день или в один год закрыть этот дефицит сложно. Мы дальше будем эту работу продолжать, — добавил Муратов.

Точное количество специалистов, которых сейчас не хватает в сельской местности, вице-министр не озвучил, однако проблема остается актуальной. Как признался вице-министр, дефицит сохраняется.

Как сообщал Минздрав ранее, дефицит врачей в Казахстане сократился на 19%. Медицинские вузы в 2025 году выпустили свыше 11 тысяч специалистов.