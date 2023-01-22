Более 100 тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве

22 Января 2023, 15:31

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Более сотни тысяч протестующих вышли на улицы Тель-Авива и других городов Израиля в субботу вечером для участия в акции протеста против правительства Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая предполагает ограничение полномочий Верховного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of Israel.

По оценкам полиции, около 110 тысяч человек собрались на улице Каплан в Тель-Авиве и на площади Хабима, в результате демонстрации стали крупнейшей акцией протеста. В свою очередь, организаторы акции оценили явку примерно в 150 тысяч человек.

Еще тысячи людей вышли на митинги в городах по всей стране, в том числе в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Герцлии и Модиине. Также сообщается, что живущие за рубежом израильтяне вышли на улицы в Бостоне, Барселоне и Торонто.

Протесты продолжаются уже третьи выходные подряд, который сопровождается крупным собранием критиков правительства в Тель-Авиве и менее многочисленными собраниями в других городах. Так, на прошлой неделе на протесты только в израильской столице собрали 80 тысяч человек.

Многие дороги в центре Тель-Авива были заблокированы из-за демонстрации, и для поддержания порядка были задействованы многочисленные силы полиции.

Митингующие протестуют против судебной реформы, затеянной правительством Биньямина Нетаньяху. Так, ранее Ярив Левин, министр юстиции в его кабинете внес предложения, которые могут значительно ослабить судебную систему Израиля. Полномочия Верховного суда будут ограничены в пользу правительства и законодательной власти, кабмин также получит политический контроль над назначением судей.

Израильский телеканал «Канал 12» сообщил, что коалиция Б.Нетаньяху хочет, чтобы законопроект был рассмотрен в Кнессете в первом чтении к 1 февраля.

В акции протеста поучаствовал и лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид, который ранее подвергся критике за отсутствие на аналогичной демонстрации, прошедшей на прошлой неделе.

«Мы не сдадимся, пока не победим», — добавил он.

Присутствовал также бывший министр обороны и глава ЦАХАЛа – Армии обороны Израиля Бени Ганц, глава партии «Национальное единство».

К собравшимся обратился израильский писатель Давид Гроссман. «Государство Израиль было создано для того, чтобы в мире было одно место, где еврей, еврейский народ, чувствовал бы себя как дома. Но если так много израильтян чувствуют себя чужими в своей стране, очевидно, что-то идет не так», — заявил он.

В ответ на продолжающиеся демонстрации Нетаньяху неоднократно заявлял, что на ноябрьских выборах 2022 года его правительство получило от избирателей мандат на реализацию планов его партии по масштабной судебной реформе.

Распространено мнение, что Биньямин Нетаньяху намерен провести судебную реформу, пытаясь избежать продолжающегося судебного процесса по делу о коррупции.

Фото: The Times of Israel