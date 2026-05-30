Более 100 спасателей и авиацию подняли по тревоге в Жетысу

Условный природный пожар площадью более 10 гектаров вспыхнул в Текелинском лесничестве во время масштабных учений «Өрт-2026» в области Жетысу, передает корреспондент агентства Kazinform.

По сценарию огонь стремительно приближался к лесному массиву и жилым домам Текели, из-за чего экстренным службам пришлось эвакуировать жителей и задействовать авиацию.

— Основная цель учений — проверить готовность служб гражданской защиты к действиям при природных пожарах, а также отработать взаимодействие всех задействованных подразделений при угрозе распространения огня на населенные пункты, — сообщили в ДЧС области Жетысу.

Согласно легенде учений, причиной возгорания стали высокая температура воздуха и длительное отсутствие осадков. Площадь условного пожара превысила 10 гектаров, а сильный ветер создавал угрозу дальнейшего распространения огня на горную местность и жилой сектор Текели.

Из-за осложнения обстановки экстренные службы организовали эвакуацию населения. Для жителей развернули пункт временного размещения на базе профессионального колледжа Текели. Одновременно специалисты создавали минерализованные полосы, чтобы не допустить перехода огня к населенному пункту.

К учениям привлекли силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу, лесоохранных учреждений, подразделений полиции, медицинской службы, местных исполнительных органов, Центра медицины катастроф и авиации АО «Казавиаспас». Всего в тренировке участвовали 102 человека и 23 единицы техники.

Во время практической части спасатели отработали тушение лесостепных пожаров, взаимодействие оперативных служб и эвакуацию населения. Кроме того, специалисты провели аэровизуальное обследование территории с использованием авиации и беспилотных летательных аппаратов.

— Подобные учения позволяют проверить готовность техники и личного состава, а также повысить оперативность реагирования в пожароопасный период, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 300 нарушений пожарной безопасности выявили в лагерях и местах отдыха Казахстана.