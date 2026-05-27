Свыше 100 незаконных строительных объектов выявили в Шымкенте

В Шымкенте усилили государственный архитектурно-строительный контроль. Под проверки попали десятки компаний, нарушивших правила строительства и требования к качеству работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала года в городе выявили 106 объектов, возведенных с нарушением строительных норм и требований законодательства. По 56 из них приняты административные меры.

Больше всего нарушений зарегистрировали в Абайском районе, где выявили 39 незаконных объектов. В Каратауском районе обнаружили 21 незаконную стройплощадку, в Аль-Фарабийском районе — 19, в Енбекшинском районе — 17 объектов, в районе Туран установили 10 подобных фактов.

В ходе проверок специалисты проинспектировали 72 строительные площадки и наложили штрафы на общую сумму 61,6 млн тенге.

За незаконное строительство по 59 объектам выписали штрафы на 42,4 млн тенге. Еще 8,6 млн тенге взыскали за нарушения качества строительных работ на восьми объектах. За несоблюдение требований законодательства о долевом участии в жилищном строительстве по пяти объектам назначили штрафы на сумму 10,6 млн тенге.

— В рамках лицензионного контроля к ответственности привлекли 442 строительные компании. Общая сумма штрафов составила 86,1 млн тенге. Действие лицензий организаций приостановили на шесть месяцев, — сообщили в управлении развития комфортной городской среды.

Всего по итогам проверок в местный бюджет взыскали 147,6 млн тенге.

Ранее сообщалось, что по фактам незаконного строительства в Шымкенте административные протоколы составили в отношении 125 объектов, включая жилые комплексы.