Более 100 благодарственных писем получил Глава государства за антологии современной казахской литературы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 100 благодарственных писем поступило в адрес Президента РК Касым-Жомарта Токаева от представителей стран и организаций, получивших антологии современной казахской литературы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе презентации двух антологий современной казахской литературы, впервые переведенных на шесть языков ООН, рассказал Государственный секретарь Крымбек Кушербаев.

По словам госсекретаря, благодарственные письма направили Президент Франции Эммануэль Макрон, министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон и другие.

Сборники казахской литературы вошли в международную библиографическую систему WorldCat, которая охватывает крупные библиотечные фонды и уникальные книги.

Кроме того, эти сборники по инициативе Кембриджского университета будут участвовать в переводческом литературном конкурсе, который будет проходить в рамках международной книжной выставки в Лондоне. Итоги будут подведены в марте.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что эти труды получили большое признание профессионалов. Эти антологии высоко оценили руководитель института Сервантес Роса Леон, главный редактор издательства «Мишель де Мол», известный французский лингвист, поэт Тьерри-де-ла-Круа.