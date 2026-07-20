Более 100 автопавильонов и площадок отдыха отремонтировали на платных дорогах Казахстана

В Казахстане на автомобильных дорогах республиканского значения продолжается реализация Комплексной целевой программы, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В Казахстане продолжается системная работа по содержанию и обеспечению безопасной эксплуатации автомобильных дорог республиканского значения. Так, в рамках Комплексной целевой программы в 2026 году большинство ключевых видов работ выполняется с опережением плановых показателей.

Работы охватывают все регионы страны и реализуются по 15 основным направлениям в рамках государственного задания, а также на платных участках автомобильных дорог.

По итогам проведенного анализа отмечается высокая динамика выполнения дорожных работ. Так, объемы по устранению колеи и гребенки превышают план более чем в пять раз. На сегодняшний день устранено около 54 тысяч квадратных метров деформаций покрытия.

Активно продолжается и ямочный ремонт. Традиционным способом отремонтировано порядка 217 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, что составляет 123% от плана. Ямочный ремонт методом нагнетания выполнен на 11,7 тысяч квадратных метров или 109% от предусмотренного объема.

С опережением графика выполняются мероприятия по обустройству автомобильных дорог. Установлено более 11,3 тысяч сигнальных столбиков при плане 9,6 тысяч, что составляет 118%. Работы по устройству и ремонту барьерных ограждений выполнены на 122% — смонтировано и восстановлено порядка 10 222 погонных метров.

Продолжается нанесение дорожной разметки. Весенне-летняя разметка нанесена на 24,5 тысяч километров автомобильных дорог, что превышает плановый показатель — 108%. Установка и замена дорожных знаков также ведется с опережением графика — выполнено 105% от запланированного объема и составляет 5235 штук.

На платных автомобильных дорогах мероприятия по содержанию также выполняются в полном объеме. Установка и замена дорожных знаков завершена на 104% — обновлено 2993 дорожных знаков. Значительно перевыполнен план по ремонту автопавильонов и площадок отдыха: при запланированных 48 объектах работы выполнены на 128 объектах. Кроме того, установлено 493 километровых указателя при плане 451, а дорожная разметка нанесена на 17,9 тысяч километров при плане 16,9 тысяч километров.

Ранее сообщалось о том, что рекордный объем дорожных работ ведется в Казахстане в 2026 году.