Более 10 млн тенге потеряла пенсионерка на фейковой инвестиционной платформе

Акмолинские полицейские напоминают: интернет-мошенничество, связанное с фейковыми инвестиционными платформами, по-прежнему остается одной из самых распространенных схем обмана. Казахстанцы продолжают переводить личные сбережения, надеясь получить высокий доход от «выгодных инвестиций».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, к сотрудникам полиции города Косшы обратилась пенсионерка из Петропавловска, которая в феврале 2025 года поверила рекламе в интернете, обещавшей быстрое обогащение за счет вложений в инвестиционный проект.

— Следуя инструкциям неизвестных лиц, женщина перевела на указанные ими счета более 10 миллионов тенге. В течение нескольких месяцев мошенники поддерживали с ней постоянную связь, убеждая в успешности инвестиций. Потерпевшей демонстрировались скриншоты якобы ее личного кабинета, где «доход» вырос до 20 миллионов долларов США. Однако для вывода средств злоумышленники каждый раз выдвигали новые условия — требовали дополнительные переводы под предлогом оплаты комиссий, налогов и активации счетов. Когда женщина попыталась связаться со службой безопасности платформы, ей сообщили, что операция якобы была заморожена «Банком Лондона, — сообщили в ДП.

Лишь тогда пенсионерка осознала, что стала жертвой мошеннической схемы. В правоохранительные органы она обратилась только спустя год, предоставив переписку и скриншоты, подтверждающие факт обмана. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются причастные лица и пути движения денежных средств.

