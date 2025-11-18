Более 1 млрд тенге возвращено в бюджет в Актюбинской области

— Средства возвращены за счет исполнения гарантийных обязательств по государственным контрактам, обеспечений и неустоек по договорам государственных закупок, погашения налоговой недоимки. К примеру, между Управлением строительства области и ТОО «MIR-A Construction» был заключён договор на строительство учебно-тренировочной базы из зданий модульного типа в с. Матай Байганинского района. В рамках исполнения договора подрядчику перечислен авансовый платёж в размере 288 млн тенге. Впоследствии договор расторгнут в одностороннем порядке, однако сумма аванса оставалась невозвращенной более года, — говорится в сообщении прокуратуры области.

Принятыми мерами прокурорского надзора указанные средства 288 млн тенге были взысканы и возвращены в доход государства.

В надзорном органе подчеркнули, что работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле органов прокуратуры.

Ранее сообщалось, что мошенница из Астаны продавала несуществующие авто из Южной Кореи.