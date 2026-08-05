Более 1 200 человек эвакуировали из-за пожара на химзаводе в Китае

В результате пожара на химическом предприятии в городе Куньмин юго-западной провинции Юньнань эвакуированы 1257 человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Инцидент произошел во вторник около 11:50 по местному времени в районе Цзиньнин при погрузке желтого фосфора. Возгорание привело к выбросу токсичного дыма и ухудшению качества воздуха в прилегающих районах.

По данным властей, в результате пожара никто не пострадал, информация о погибших также не поступала. Пожарно-спасательным расчетам удалось полностью ликвидировать открытое горение к 22:07 по местному времени.

В зоне происшествия было зафиксировано повышение концентрации пятиокиси фосфора, однако к 08:00 среды после примененных мер по локализации источника показатель пошел на спад.

Предприятие полностью приостановило работу. На месте продолжается экологический мониторинг, специальная комиссия устанавливает причины аварии.

Ранее сообщалось, что в Китае 28 человек погибли из-за пожара на обувной фабрике.