Болат Акчулаков назначен советником Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Акчулаков Болат Уралович назначен советником Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Акчулаков Болат Уралович родился 9 апреля 1971 года, г. Гурьев (ныне Атырау), КазССР. — казахстанский государственный деятель, вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006-2008гг), вице-министр нефти и газа Республики Казахстан (2012-2014гг), вице-министр энергетики Республики Казахстан (2017-2019гг), министр энергетики Республики Казахстан (с 11 января 2022 года - 4 апреля 2023 года).

Карьера:

1994-1995 - Экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstan;

1995-1997 - Начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития;

1997-2001 - Старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель Директора Департамента ЗАО ННК «Казахойл»;

2001-2003 - Бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd.;

2003-2006 - Исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК «Казмунайгаз»;

2006-2008 - Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

2009-2010 - Управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;

2010-2011 - Генеральный директор ТОО «PSA»;

2011 - Президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;

2012-2014 - Вице-министр нефти и газа;

2014-2017 - Генеральный директор ТОО «Almex Petrochemical»;

2016 - 2017 -Генеральный директор Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»;

2017- 2019 - Вице-министр энергетики Республики Казахстан;

2019 - 2021 - Генеральный Директор ассоциации «KAZENERGY»;

2019 – 2021 - Генеральный директор ТОО «Almex Petrochemical»;

04.2021 - 10.01.2022 - Управляющий директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;

С 11 января 2022 года указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева назначен Министром энергетики Республики Казахстан.

С 4 апреля 2023 года - Распоряжением Главы государства назначен советником Президента Республики Казахстан.