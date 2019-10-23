Большой парк аттракционов построят в Туркестане
НУР-СУЛТАН – ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – О строительстве новых жилых домов и парков в Туркестане рассказал аким региона Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В административно-деловом центре города сдадут в эксплуатацию 52 жилых дома на 2351 квартир. До конца года будут сданы 11 жилых домов (661 квартир). Через социально-предпринимательскую корпорацию «Туркестан» планируется сдать 6 коммерческих многоквартирных домов. Также началось строительство 7 домов на административно-деловом центре города», - сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе пресс-конференции в СЦК.
Он также рассказал, какие парки в городе будут построены в ближайшее время.
«На сегодня строится достаточно большой парк аттракционов силами трех областей – Акмолинской, Алматинской и Карагандинской. Вместе с тем строится парк Первого Президента возле мавзолея (Х. А. Яссави), а вдоль улицы Саттарханова на протяжении 5 км с двух сторон будет строиться линейный парк», - сообщил У. Шукеев.
Умирзак Шукеев напомнил, что в этом году при поддержке Правительства был принят Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года.
Ранее аким рассказал о ходе строительства административно-делового центра в областном центре.
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