Большой комплекс горел в селе близ Алматы

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В селе Коянкус Илийского района загорелся комплекс «Тройник», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматинской области, 31 августа в 11:56 поступило сообщение о том, что в селе Коянкус Илийского района по улице Абая произошло загорание магазина Тройник.

«На место вызова незамедлительно были направлены противопожарные подразделения по повышенному рангу вызова. По прибытию на место вызова было установлено, что горит П-образное здание комплекса «Тройник» под одной кровлей СТО, парикмахерская, магазины. Возгорание локализовано в 12:52 и ликвидировано в 13:39 на площади 290 кв. м. Общая площадь комплекса составляет 480 кв. м», - сообщили в ДЧС.

В тушении пожара были задействованы пять сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Алматинской области, одна единица техники ДЧС Алматы, две бригады скорой помощи.

Для выяснения причины пожара на место вызова направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области и отдел дознания. Причина пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет.