Большое внимание Президент уделяет развитию науки - главный онколог Минздрава РК
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный онколог Минздрава РК, председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК, Академик НАН РК, д.м.н. Диляра Кайдарова поддержала выступление Президента на заседании НСОД, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Диляра Кайдарова заявила, что в своем выступление на третьем заседании Национального совета общественного доверия Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул действительно очень важные и наболевшие проблемы, которые сложились в здравоохранении. В первую очередь, это касается уголовного преследования за врачебные ошибки и нарушение порядка проведения клинических исследований.
«В частности, мы полностью поддерживаем слова Президента, что сейчас необходимо законодательно и четко разграничить понятие о ненадлежащем исполнение врачебных обязанностей. Большое внимание Президент уделяет развитию науки. Он отметил, что Правительству следует рассмотреть возможность увеличения объема базового финансирования фундаментальной науки и исследовательских институтов», - сказала она.
Она добавила, что в КазНИИОиР проводятся клинические исследования, которые требуют как финансирования, так и оснащения материально-технической базой для качественного проведения клинических и научных исследований.
«Также большое внимание было уделено принятию превентивных мер - профилактике и раннему предупреждению заболеваний, в том числе онкологических. То, о чем мы все время говорим, и призываем наших граждан проходить бесплатные скрининги в своих поликлиниках. Для населения Казахстана бесплатно проводится 3 вида онкоскринингов в поликлиниках: скрининг на рак молочной железы, скрининг на колоректальный рак, скрининг на рак шейки матки. Из госбюджета на проведение скринингов выделяется 4 миллиарда тенге ежегодно», - отметила онколог.
В нынешних реалиях, она считает, что с учетом ситуации по COVID-19 – каждый человек должен понимать значение и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и личной гигиены.
«В КазНИИОиР проводится большая работа по повышению квалификации наших специалистов, регулярно проводятся обучающие конференции, мастер-классы, туморборды с зарубежными специалистами. Отрадно, что Президент уделяет большое внимание именно высококвалифицированным специалистам. Коллектив КазНИИОиР горячо поддерживает все инициативы Главы государства. Мы готовы и делаем все, чтобы поднимать новый, качественный уровень отечественной медицины!», - заключила она.
Напомним, 27 мая состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.
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