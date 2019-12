Большинство молодых людей не участвует в общественной жизни страны – Президент

НУР-СУЛТАН. АЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал молодежные организации к привлечению большего количества молодых людей к общественной жизни страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Единая программа охватит все категории молодежи и будет направлена на решение актуальных проблем подрастающего поколения. Самое главное – ее механизмы должны быть простыми и понятными для наших молодых граждан. Каждый должен знать, где и какие возможности имеются в Казахстане для личностного и профессионального роста, трудоустройства или приобретения жилья. Следует создать удобный и понятный механизм навигации ознакомления и использования этих возможностей с помощью инструментов электронного правительства. Важно усилить работу молодежных организаций», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии закрытия Года молодежи.

По словам Главы государства, большинство молодых людей не поддерживает общественную жизнь страны.

«В стране, к сожалению, растет число так называемой NEET-молодежи (Not in Education, Employment or Training), которая не учится и не работает. И не хочет ни того, ни другого. Согласно данным социологов, свыше 20% молодых людей вынуждены сидеть дома после окончания школы. При этом 3 из 4 молодых людей никак не участвуют в общественной жизни и ничего не знают о программах поддержки молодежи. О молодежных ресурсных центрах в регионах знают менее четверти молодых людей, а обращались к ним всего 5%», - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что молодежные организации, прежде всего, должны заниматься этой категорией молодых людей

Недостаток креативного подхода у действующих объединений, по словам Президента, способствует попаданию некоторых молодых казахстанцев под влияние безответственных, а иногда деструктивных движений.

«В нашей стране свобода совести гарантирована Конституцией, но следует помнить, что Казахстан согласно Основному закону является светским государством. Глубокая вера во всемогущество Всевышнего должна способствовать духовному самосовершенствованию наших граждан, и особенно молодых людей, а не выставляться напоказ. Крайне важно, чтобы все мероприятия молодежных движений имели целевой характер, были адресно ориентированными, а не проводились для галочки. Нужны реальные общественные инициативы и проекты, на деле решающие конкретные проблемы молодых граждан», - заключил Президент.