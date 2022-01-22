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Большинство коронавирусных ограничений отменили в Великобритании

22 Января 2022 03:09
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Большинство коронавирусных ограничений отменили в Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 января в Великобритании ношение масок в закрытых помещениях и транспорте перестает быть обязательным, для посещения некоторых массовых мероприятий и ночных клубов не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации, а работодателям можно вернуть своих сотрудников в офис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Euronews.com.

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Остается только обязательный пятидневный карантин при заражении коронавирусом, но и это требование, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, может быть скоро отменено.

«Сегодняшние последние данные ясно показывают, что уровень инфекции в Англии снижается. И хотя есть некоторые места, где число случаев, вероятно, будет продолжать расти, в том числе в начальных школах, наши ученые считают вероятным, что волна «омикрона» сейчас достигла своего пика в национальном масштабе», - сказал Б. Джонсон.

Кроме того, сотрудники медучреждений и соцслужб, бессимптомно переносящие заражение коронавирусом, могут быть допущены к работе.

Ранее сообщалось, что британский совет по контролю за боксом принял решение отменить все события, запланированные в Великобритании в январе 2022 года из-за карантинных ограничений в связи с новой волной заражений COVID-19.

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#Здравоохранение   #Великобритания   #Коронавирус в мире   #Европа   #Мировые новости  
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