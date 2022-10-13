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Большая парковка появится возле строящейся станции метро «Калкаман» в Алматы
13 Октября 2022, 13:52

Большая парковка появится возле строящейся станции метро «Калкаман» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Перехватывающая парковка будет построена возле строящейся станции метро «Калкаман» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители Ауэзовского района на встрече с акимом заявили, что возле новой станции метро «Бауыржана Момышулы» отсутствует парковка.

«Люди приезжают из города, оставляют машины на ближайших улицах. Они переполняются до такой степени, что скорая, мусоровозы не могут туда заехать», - заметили горожане.

Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов ответил, что возле станции метро «Бауржана Момышулы» для строительства парковки нет земельного участка.

«Перехватывающий паркинг планируется сделать возле строящейся станции «Калкаман» на уровне улиц Ашимова – Абая. Там планируется парковка под 2000 машин. Проектирование в настоящее время завершено, строительство ведется», - сказал глава управления.

Аким Алматы дал поручение Гани Мурзаханову совместно с департаментом полиции посмотреть, каков трафик возле станции, чтобы обеспечить проезд.


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