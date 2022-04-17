Большая неделя деловых встреч Президента, госаппарат без бюрократии, растущее доверие народа – обзор событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вторая неделя апреля 2022 года прошла в Казахстане под знаком реальных мер Главы государства по улучшению работы государственного аппарата, укрепления кадрового состава государственных органов страны, заботы и внимания к нуждам простых казахстанцев. Об этих и других событиях прошедшей «космической» недели – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Особое внимание соотечественников вызвал Указ Главы государства о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Документом предусмотрены меры по ускорению принятия решений в госаппарате, повышению самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей госорганов, сокращению документооборота и отчетности. В два раза сократится количество комиссий при министерствах и акиматах, госорганам также поручили сократить расходы на канцелярскую бумагу в три раза. Сбор предложений по дебюрократизации будет обеспечиваться на специальном онлайн-ресурсе. В связи с этим были даны поручения администрации Президента и Правительству страны.

В течение недели Президент Казахстана провел много рабочих встреч. Глава государства принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова и поручил ему усилить работу по повышению статуса учителей.

Во время переговоров с Папой Римским Франциском Президент Казахстана обсудил перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, а также вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога.

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным менеджером велокоманды Astana Qazaqstan Team, вице-президентом Федерации велоспорта Казахстана Александром Винокуровым, который рассказал Главе государства о последних достижениях и дальнейших планах казахстанской велокоманды.

Президент принял нового акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, который должил Главе государства о развитии региона за три месяца 2022 года и рассказал о планах на предстоящий период.

Во время встречи Касым-Жомарта Токаева с Кайратом Сарыбаем, исполнительный директор Секретариата СВМДА представил Президенту информацию о текущей деятельности Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Особое внимание было уделено подготовке к VI саммиту СВМДА, который состоится 12-13 октября текущего года в столице Казахстана.

В течение недели Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР, а также провел телефонный разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии. Мухаммед бен Салман Аль Сауд отметил благоприятные перспективы развития сотрудничества между двумя государствами, уделив особое внимание активизации торгово-экономических и инвестиционных связей.

Председатель Счетного комитета Наталья Годунова доложила Президенту об основных итогах работы высшего органа аудита за I квартал 2022 года, а также о том, что был проведен промежуточный аудит Государственной программы «Цифровой Казахстан». Глава государства дал поручение реформировать Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», который на сегодняшний день не является достаточно эффективным.

В конце рабочей недели Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих», полный текст которого публикуется в печати.

Вот такой была большая неделя деловых встреч Президента, во время которых обсуждались вопросы эффективной работы госаппарата, образования детей, развития спорта, внутренней и внешней политики страны.

В марте 2022 года Службой центральных коммуникаций при Президенте РК было проведено социологическое исследование с целью анализа общественных настроений казахстанцев. По результатам опроса выяснилось, что более 70 процентов опрошенных положительно относятся к деятельности Президента Касым-Жомарта Токаева. При этом у 67,4% респондентов улучшилось отношение к Токаеву после его последнего избрания.

В связи с реорганизацией государственного аппарата управления, в течение прошедшей недели состоялся ряд важных назначений, подробнее о которых можно прочесть здесь (ссылка на назначения).

Одной из самых популярных публикаций стала новость о назначении известного казахстанского продюсера кино и телевидения Нурлана Коянбаева креативным директором Телерадиокомплекса Президента РК.

На минувшей неделе Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства отметил, что перед Правительством стоит сложная задача по сдерживанию инфляции. «В целом на сегодня удалось нивелировать влияние ограничительных мер на социально-экономическое развитие страны. Но работу в этом направлении следует продолжить, поскольку санкционное влияние на экономику наших соседей усиливается» - сказал глава Правительства.

В Правительстве также рассмотрели итоги деятельности KAZAKH INVEST в 2021 году.

Среди важных событий в сфере экономики новость о том, что АО «KEGOC» приступает к разработке прогнозной модели развития Национальной электрической сети. До этого сообщалось о том, что в Казахстане проводится масштабный техаудит энергоисточников. Для покрытия перспективного энергопотребления в ЕЭС республики к 2035 году планируется ввести порядка 17,5 ГВт новых генерирующих мощностей. Их структура представлена различными технологиями и местами их размещения. В связи с этим АО «KEGOC» сообщило о том, что приступает к разработке прогнозной модели развития Национальной электрической сети.

На неделе было принято решение по нормализации ситуации на Петропавловской ТЭЦ-2. Министр энергетики страны сообщил, что ремонт на ТЭЦ-2 пройдет за счет собственников.

С наступлением весны эпидситуация по КВИ нормализовалась и пока остается благоприятной. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 апреля 2022 года, в «зеленой» зоне находятся: г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области. В «красной» и «желтой» зонах не осталось ни одного региона. На сегодня сообщается о 12 заболевших коронавирусом и 18 выздоровевших казахстанцев за прошедшие сутки.

Представлены обновленные данные по количеству привитых граждан Казахстана от коронавирусной инфекции. На 16 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 472 670 человек, вторым компонентом - 9 216 005 человек.

Актуальные вопросы весеннего половодья, подготовки к сельскохозяйственным работам, жизнеобеспечения городов и сел были представлены корреспондентами МИА «Казинформ в регионах.

Прошедшая неделя апреля включала всебя несколько праздников – День науки в Казахстане и Международный День полета в космос первого человека Земли. «Финансирование науки из республиканского бюджета в последние два года возросло почти вдвое», - отметил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, поздравив работников науки с профессиональным праздником.

А День космонавтики в этом году в Казахстане отметили под эгидой объявленного в стране Года детей. Конкурсы, научные конференции, международные соревнования казахстанских школьников и студентов позволили выявить самых талантливых детей – будущих космонавтов, конструкторов и испытателей космической техники. И в защиту первого космодрома мира, который сейчас переживает не лучшие времена, выступил ветеран Байконура, генерал-лейтенант Леонид Баранов, который подчеркнул неповторимую уникальность космодрома.

Несмотря на неблагоприятные метеоусловия в ряде регионов, весна входит в свои права. Об этом свидетельствует фоторепортаж прекрасной весны в Алматы и прогноз синоптиков на сегодняшний воскресный день. «На большую часть территории РК 17 апреля будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем прогнозируется погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».