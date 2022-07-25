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Больницы двух областей оштрафовали на 14 млн тенге за неправильный сбор отходов
25 Июля 2022 11:17

Больницы двух областей оштрафовали на 14 млн тенге за неправильный сбор отходов

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Объектам здравоохранения двух областей наложено 74 штрафа на 14 млн тенге за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к сбору, обезвреживанию и хранению отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, 69 штрафов наложено на физлица за нарушения по срокам сбора, хранения и учета медотходов, три на должностные и два на юрлица за нарушения по оснащению и оборудованию помещений временного хранения медотходов.

«Соблюдение санитарных требований к сбору, обезвреживанию и хранению медицинских отходов находится под наблюдением ДСЭК области. Около 1 тыс. 793 медицинских организаций являются контрольными объектами департамента. В каждой организации разработана схема обращения с медицинскими отходами, закреплены лица, ответственные за сбор и временное хранение», - отметили в пресс-службе департамента санэпидконтроля.

Сбор медицинских отходов осуществляется в одноразовые полиэтиленовые пакеты и емкости с плотно закрывающимися крышками, предназначенные для сбора и вывоза, также они маркируются в зависимости от класса медицинских отходов. Вывозятся и утилизируются согласно утвержденному графику, на основании договоров со специализированными организациями. В данных учреждениях имеются специальные печи и оборудования для правильной утилизации отходов.

На контроле территориальных управлений департамента находятся 14 организаций по утилизации медицинских отходов. Из них один объект относится к высокой эпидемической значимости с мощностью переработки на 120 и более кг в час, остальные 13 являются объектами незначительной эпидемической значимости.

«С начала этого года образовано более 5,7 тонн медотходов класса «А», более 18 тонн эпидемиологически опасных отходов класса «Б», 3,3 тонн чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов класса «В» и 3 тыс. 616 штук токсикологически опасных медицинских отходов класса «Г», это – бактерицидные, люминесцентные, ртутьсодержащие, светодиодные лампы, термометры, гигрометры и рентген проявитель.


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Автор:
Корреспондент
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