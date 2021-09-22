Больницу на 200 коек в Алматы намерены построить австрийцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алексей Цой обсудил с послом Австрии в РК Вилли Кемпелем вопросы реализации совместных проектов в здравоохранении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также строительства диагностического центра и управление больницами компанией «Vamed».

«Интерес австрийского бизнеса и в целом ведущих групп компаний имеет очень важное значение для Казахстана. Поэтому мы рады приветствовать Вас, выслушать и определить наши точки соприкосновения», - отметил А. Цой.

С 2010 года между Казахстаном и Австрией заключен Меморандум о взаимопонимании в области общественного здравоохранения. И в рамках продолжающегося сотрудничества в ближайшие дни в Нур-Султане пройдет заседание казахстанско-австрийского делового совета.

«Я был бы очень рад, если бы мы смогли наполнить данный меморандум совместными усилиями. В качестве очень конкретного шага сегодня я привез к вам делегацию из компании «Vamed» – это одна из крупнейших международных действующих компаний по строительству, эксплуатации, оснащению больниц, госпиталей в плане технологий. Эта компания является одним из лидеров мирового рынка», - сказал В. Кемпель.

В ходе встречи представители компании «Vamed» провели презентацию создаваемых ими медицинских центров, рассказав, что за 35 лет реализовали более 1000 проектов в 95 странах.

На встрече обсуждены планы по строительству многопрофильной больницы на 200 коек в городе Алматы в рамках государственно частного партнерства. Данный проект инициирует казахстанский консорциум «Eurasia Power Group» при привлечении в качестве со-инвесторов компании «Vamed».

По итогам переговоров достигнута договоренность и намерения о продолжении и укреплении сотрудничества между двумя странами.