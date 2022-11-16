Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Больницу-долгострой обещают завершить в Петропавловске

16 Ноября 2022, 16:59
Больницу-долгострой обещают завершить в Петропавловске
16 Ноября 2022, 16:59

Больницу-долгострой обещают завершить в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Многопрофильную областную больницу в Петропавловске, строительство которой приостановили весной, все-таки обещают возвести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима области Сатжан Аблалиев во время онлайн-тура по инвестпроектам в сфере строительства сообщил, что строительство многопрофильной больницы завершат. Однако сроков не указал.

«В рамках реализации механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), за счет республиканского бюджета в Петропавловске будет продолжено строительство многопрофильной больницы. Идет корректировка договора ГЧП», - проинформировал Сатжан Аблалиев.

В городе сейчас строят поликлинику на 250 посещений в микрорайонах «Жас оркен» и «Береке». Последнюю должны были сдать еще в 2020-м году. Новая дата ввода в эксплуатацию – второй квартал 2023-го.

«В следующем году начнется строительство поликлиники на 250 посещений в селе Кишкенеколь Уалихановского района. В селе Лобаново Айыртауского района проектируется врачебная амбулатория на 30 посещений в смену. Аналогично имеются готовые проекты по четырем врачебным амбулаториям, двум фельдшерско-акушерским и одному медицинскому пункту, строительство которых планируется в 2023-м году», - добавил Сатжан Аблалиев.


Новости по теме
Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области
Инкубатор мощностью 8 млн голов птицы в год построят в Костанайской области
Новый казахский драмтеатр открыли в СКО
Читайте также
Вопросы реабилитации инвалидов обсудили на встрече в клинико-реабилитационном центре Кокшетау
Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области
Более 20 бесплатных операций по удалению камней из почек сделали в Карагандинской области
Инкубатор мощностью 8 млн голов птицы в год построят в Костанайской области
Новый казахский драмтеатр открыли в СКО
Ферросплавный завод планируют построить инвесторы в Жамбылской области
Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
Лжемебельщик обманул более 50 человек по всему Казахстану
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору