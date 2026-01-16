РУ
    Боксеры узнали календарь турниров на 2026 год от World Boxing

    Международная федерация любительского бокса World Boxing, возглавляемая казахстанцем Геннадием Головкиным и признанная Международным олимпийским комитетом, обнародовала полный календарь соревнований, которые планируется провести в 2026 года, передает агентство Kazinform. 

    Десять казахстанских боксеров гарантировали себе медали юношеской Азиады
    Фото: Сали Сабиров / НОК Казахстана

    В обнародованном календаре значится 11 международных соревнований, включая этапы Кубка мира, континентальные соревнования и чемпионаты мира по возрастам. Кроме того, в календарь включены летние Азиатские игры и летние юношеские Олимпийские игры, за боксерские турниры на которых также будет отвечать World Boxing.

    Полностью календарь турниров от World Boxing выглядит следующим образом:

    • 8-15 марта: World Boxing Futures Cup 2026 U19 (Таиланд);
    • 28 марта-11 апреля: чемпионат Азии среди мужчин и женщин (Монголия);
    • 20-26 апреля: Кубок мира World Boxing (мужчины и женщины), первый этап (Бразилия);
    • 15-20 июня: Кубок мира World Boxing (мужчины и женщины), второй этап (Китай);
    • 23 июля-2 августа: Игры Содружества (мужчины и женщины, Шотландия);
    • лето (дата будет объявлена дополнительно): юниорский чемпионат мира среди боксеров не старше 19 лет,
    • 15-26 сентября: чемпионат Европы по боксу (мужчины и женщины, Болгария);
    • 19 сентября-4 октября: Азиатские игры (мужчины и женщины, Япония);
    • 10-17 октября: Панамериканский чемпионат по боксу (мужчины и женщины, Мексика);
    • 31 октября-13 ноября: Олимпийские игры среди молодежи (Дакар);
    • 25 ноября-2 декабря: Кубок мира World Boxing (мужчины и женщины), финальный этап (Узбекистан);

    Ранее стало известно о неожиданной отставке с поста главного тренера мужской сборной по боксу Кайрата Сатжанова, под руководством которого команда добилась больших успехов в 2025 году.

