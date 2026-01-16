Боксеры узнали календарь турниров на 2026 год от World Boxing

В обнародованном календаре значится 11 международных соревнований, включая этапы Кубка мира, континентальные соревнования и чемпионаты мира по возрастам. Кроме того, в календарь включены летние Азиатские игры и летние юношеские Олимпийские игры, за боксерские турниры на которых также будет отвечать World Boxing.

Полностью календарь турниров от World Boxing выглядит следующим образом:

8-15 марта: World Boxing Futures Cup 2026 U19 (Таиланд);

28 марта-11 апреля: чемпионат Азии среди мужчин и женщин (Монголия);

20-26 апреля: Кубок мира World Boxing (мужчины и женщины), первый этап (Бразилия);

15-20 июня: Кубок мира World Boxing (мужчины и женщины), второй этап (Китай);

23 июля-2 августа: Игры Содружества (мужчины и женщины, Шотландия);

лето (дата будет объявлена дополнительно): юниорский чемпионат мира среди боксеров не старше 19 лет,

15-26 сентября: чемпионат Европы по боксу (мужчины и женщины, Болгария);

19 сентября-4 октября: Азиатские игры (мужчины и женщины, Япония);

10-17 октября: Панамериканский чемпионат по боксу (мужчины и женщины, Мексика);

31 октября-13 ноября: Олимпийские игры среди молодежи (Дакар);

25 ноября-2 декабря: Кубок мира World Boxing (мужчины и женщины), финальный этап (Узбекистан);

Ранее стало известно о неожиданной отставке с поста главного тренера мужской сборной по боксу Кайрата Сатжанова, под руководством которого команда добилась больших успехов в 2025 году.