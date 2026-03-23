01:18, 23 Март 2026 | GMT +5
Боксер Салауат Тлекбай стал победителем международного турнира в Черногории
Завершился международный турнир по боксу, проходивший с 15 по 21 марта в городе Будва (Черногория), передает агентство Kazinform со ссылкой на КФБ.
В активе боксеров из Казахстана — 5 медалей:
- золото (+90 кг) — Салауат Тлекбай;
- серебро (54 кг) — Томирис Мырзакул;
- бронза (48 кг) — Гульназ Борибаева;
- бронза (70 кг) — Анастасия Баязитова;
- бронза (80 кг) — Жибек Жараскызы.
В турнире приняли участие команды из Украины, Кыргызстана, Польши, Австрии, Мексики, Сербии, Косово, Черногории, Германии, Молдовы, Македонии, Греции, Бельгии, Азербайджана, Албании, Словакии, Хорватии, Боснии и Герцеговины.
Ранее казахстанские боксеры завершили турнир в Таиланде с четырьмя золотыми медалями.