    01:18, 23 Март 2026 | GMT +5

    Боксер Салауат Тлекбай стал победителем международного турнира в Черногории

    Завершился международный турнир по боксу, проходивший с 15 по 21 марта в городе Будва (Черногория), передает агентство Kazinform со ссылкой на КФБ.

    Фото: t.me/boxing_kazakhstan

    В активе боксеров из Казахстана — 5 медалей:

    • золото (+90 кг) — Салауат Тлекбай;
    • серебро (54 кг) — Томирис Мырзакул;
    • бронза (48 кг) — Гульназ Борибаева;
    • бронза (70 кг) — Анастасия Баязитова; 
    • бронза (80 кг) — Жибек Жараскызы.

    В турнире приняли участие команды из Украины, Кыргызстана, Польши, Австрии, Мексики, Сербии, Косово, Черногории, Германии, Молдовы, Македонии, Греции, Бельгии, Азербайджана, Албании, Словакии, Хорватии, Боснии и Герцеговины.

    Ранее казахстанские боксеры завершили турнир в Таиланде с четырьмя золотыми медалями.

